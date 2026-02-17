© Съдийската комисия към БФС продължи превръщащият се в традиция професионален разбор на ключови моменти в мачовете от изминалия кръг на Първа лига. Фокусът към анализа е върху прилагането на Правилата на играта, интерпретацията на ситуациите и ролята на ВАР.



Този път в YouTube канала на БФС бяха разгледани по една ситуация от мачовете Локомотив Пловдив - Черно море и Левски - Ботев (Пловдив).



Положението на "Лаута" е при показването на червен картон на Севи Идриз в 24-ата минута. Преценката на Съдийската комисия е, че главният съдия и трябвало още в реално време да изгони нападателя на Локомотив, а не да чака да го извикат от VAR.



В двубоя на "Герена" се разглежда една от претенциите на Левски за дузпа - след евентуално нарушение на Ивайло Видев от Ботев в наказателното поле. Тук преценката е, че главният арбитър правилно не е отсъдил наказателен удар.



Гледайте в прикаченото видео какъв е коментарът за въпросните спорни ситуации!



