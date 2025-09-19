ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (16)
Среднощен екшън с фенове принуди Керкез да подаде оставка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:44Коментари (1)1659
© Plovdiv24.bg
Душан Керкез подаде оставка като треньор на ЦСКА след среднощен екшън с феновете. Това се случи след завръщането на отбора от Стара Загора, където "армейците" загубиха с 0:1 от Арда в отложен мач за първенство.

Босненският специалист и целият отбор бяха причакани на базата в Панчарево от десетки привърженици на червените, сред които и техният тартор Иван Велчев - Кюстендилеца.

"Керкез беше притиснат да си тръгва час по-скоро. Първоначално започна да се оправдава, но после обяви пред всички, че напуска“, са казали свидетели на разговора пред "Блиц". На срещата са присъствали още изпълнителният директор Радослав Златков, спортният директор Бойко Величков и главният скаут Методи Томанов.
Е Керкез, как е в "най - големия отбор в България"
