"Армейците": В Ботев (Пд) това може да е нормално, но за нас оставката е задължителна

© Plovdiv24.bg Организираните привърженици на ЦСКА официално поискаха треньорът на отбора Душан Керкез да си подаде оставката. Фенклуб "Сектор Г" излезе с позиция на своята страница, в която дори спомена бившия тим на босненския специалист - Ботев (Пловдив).



Публикуваме без редакторска намеса официалното съобщение на "Сектор Г":



6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА. За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис.



Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага!



От Фен клуб "Сектор Г"