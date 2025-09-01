ИЗПРАТИ НОВИНА
"Армейците": В Ботев (Пд) това може да е нормално, но за нас оставката е задължителна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50Коментари (1)612
© Plovdiv24.bg
Организираните привърженици на ЦСКА официално поискаха треньорът на отбора Душан Керкез да си подаде оставката. Фенклуб "Сектор Г" излезе с позиция на своята страница, в която дори спомена бившия тим на босненския специалист - Ботев (Пловдив).

Публикуваме без редакторска намеса официалното съобщение на "Сектор Г":

6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА. За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис.

Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага!

От Фен клуб "Сектор Г"
Трябваше в декларацията да призоват и другаря Добри Джуров за незабавни мерки и кардинални промени.
