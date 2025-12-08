Лудогорец приема най-прогресиращия тим в Първа лига днес

© FB: PFC Ludogorets 1945 Шампионът от миналия сезон в Първа лига Лудогорец приема Славия днес в двубой от 19-и кръг на родния футболен елит.



Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград.



Домакините се намират на 3-о място във временното класиране с актив от 33 точки. От идването на новия треньор Пер Матиас-Хьогмо обаче тимът е в серия от 4 поредни победи, включително и такава над испанския Селта в основната фаза на Лига Европа.



Славия са 7-и в подреждането, но тимът, воден от Ратко Достанич е в изключителна серия от 6 поредни победи във всички турнири и общо 12 мача без загуба. За последно "белите" паднаха през септември с 1:3 от ЦСКА 1948.



В директните двубои Лудогорец е в серия от 3 поредни победи.



За последно Славия надви днешния си противник с 3:2 като гост през ноември 2023-а година.



Операторът Palmsbet определя за огромен фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на разградчани е 1.32, докато този за гостите - 9.50. Равенството е оценено на 5.33.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 1.28, докато евентуален триумф на Славия е със ставка 10.75. Равенството е оценено на 5.25.