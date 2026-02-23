Герой на Локо и носител на "Почетна значка на Пловдив" подписа с четвърти наш елитен клуб

© Plovdiv24.bg Бившият футболист на Локомотив Пловдив Давид Малембана предприе нова любопитна стъпка в професионалната си кариера. Роденият в Германия централен защитник подписа договор с четвърти наш клуб от Първа лига.



Става въпрос за най-стария столичен клуб Славия, като новината бе потвърдена от президента Венцеслав Стефанов.



30-годишният Малембана премина в Монтана през октомври миналата година, но на 5 януари изненадващо се раздели с клуба.



Той бе част от Локомотив Пловдив между юли 2019 и юли 2021 година, като с черно-белите спечели Купата на България и Суперкупата на страната, както и сребърните медали в първенството. Получи и "Почетна значка на град Пловдив", като бе награден лично от тогавашния кмет Здравко Димитров.



Впоследствие Давид Малембана игра известно време и в Локомотив (София).