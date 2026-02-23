ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Герой на Локо и носител на "Почетна значка на Пловдив" подписа с четвърти наш елитен клуб
Автор: Стойчо Генов 14:37Коментари (0)1045
© Plovdiv24.bg
Бившият футболист на Локомотив Пловдив Давид Малембана предприе нова любопитна стъпка в професионалната си кариера. Роденият в Германия централен защитник подписа договор с четвърти наш клуб от Първа лига.

Става въпрос за най-стария столичен клуб Славия, като новината бе потвърдена от президента Венцеслав Стефанов.

30-годишният Малембана премина в Монтана през октомври миналата година, но на 5 януари изненадващо се раздели с клуба.

Той бе част от Локомотив Пловдив между юли 2019 и юли 2021 година, като с черно-белите спечели Купата на България и Суперкупата на страната, както и сребърните медали в първенството. Получи и "Почетна значка на град Пловдив", като бе награден лично от тогавашния кмет Здравко Димитров.

Впоследствие Давид Малембана игра известно време и в Локомотив (София).
Още по темата: общо новини по темата: 217
19.02.2026
17.02.2026
17.02.2026
16.02.2026
15.02.2026
08.02.2026
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вторият отбор на Локо все още няма изигран официален мач през 2026 година
 Локо очаква трансфер на Иту, треньорът коментира разправията между Лами и Иванов
 Високо напрежение в Локо, съотборници едва не стигнаха до бой
 Локо отново не успя да направи пълен обрат, но продължава без загуба през 2026 г.
 Призив от "Лаута": Дербито остави спомени за цял живот! Споделете ги с нас!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: