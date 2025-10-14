Ботев (Враца) стресна Локо с бивш капитан на ЦСКА и доскорошен "смърф"

© Ръководството на Ботев (Враца) продължи да прави селекция в движение и привлече двама нови футболисти преди шампионатния мач срещу Локомотив Пловдив.



Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е в петък (17 октомври) от 20,00 часа на "Лаута".



Врачани обявиха днес привличането на бившия капитан на ЦСКА и бивш национал Кристиян Малинов. Опитният халф идва в клуба след престой в унгарския Дебрецен, а в кариерата си освен за "армейците" е играл още за Литекс, както и за белгийските Льовен и Кортейк.



"С 30 мача за националния отбор и десетки битки на най-високо ниво, Кристиян носи във Враца своя опит, характер и лидерски дух", обявиха от клуба.



Той е второ попълнение в рамките на няколко дни, след като преди това бе обявен трансферът на Кристиян Пешов. 28-годишният халф-бек игра за последно в Локомотив Пловдив и познава отлично обстановката на "Лаута". В кариерата си Пешов е защитавал цветовете на Септември София, ЦСКА 1948, Славия, Созопол и ЦСКА.



Малинов и Пешов вече тренират с Ботев (Враца) и ще бъдат на разположение на старши треньора Тодор Симов за сблъсъка срещу Локомотив Пловдив.