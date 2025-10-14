ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев (Враца) стресна Локо с бивш капитан на ЦСКА и доскорошен "смърф"
Автор: Стойчо Генов 14:56Коментари (0)655
©
Ръководството на Ботев (Враца) продължи да прави селекция в движение и привлече двама нови футболисти преди шампионатния мач срещу Локомотив Пловдив.

Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е в петък (17 октомври) от 20,00 часа на "Лаута".

Врачани обявиха днес привличането на бившия капитан на ЦСКА и бивш национал Кристиян Малинов. Опитният халф идва в клуба след престой в унгарския Дебрецен, а в кариерата си освен за "армейците" е играл още за Литекс, както и за белгийските Льовен и Кортейк.

"С 30 мача за националния отбор и десетки битки на най-високо ниво, Кристиян носи във Враца своя опит, характер и лидерски дух", обявиха от клуба.

Той е второ попълнение в рамките на няколко дни, след като преди това бе обявен трансферът на Кристиян Пешов. 28-годишният халф-бек игра за последно в Локомотив Пловдив и познава отлично обстановката на "Лаута". В кариерата си Пешов е защитавал цветовете на Септември София, ЦСКА 1948, Славия, Созопол и ЦСКА.

Малинов и Пешов вече тренират с Ботев (Враца) и ще бъдат на разположение на старши треньора Тодор Симов за сблъсъка срещу Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 157
12.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
08.10.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Насрочиха дата и час за дербито на Пловдив
 Двама млади футболисти на Локо се присъединяват днес към националния отбор
 Юношите на Локо с две победи над отбори от академията на Лилчо Арсов
 Легендата празнува! Честито на голмайстор №1 в родния елит за всички времена
 Крушарски щастлив на "Лаута" в компанията на Христо Бонев и Чавдар Цветков
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: