Клубен бос се подигра с Лудогорец, Левски и Черно море

© Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново се върна към любимото си инфлуенсърство. Бизнесменът написа нов коментар в личния си профил във Фейсбук, като този път акцентът му е върху показваните картони и отсъдените дузпи срещу водещите клубове.



Ето какво написа клубният бос по темата:



"Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг:



Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени



Черно Море 27 жълти картона, 0 червени



Левски 30 жълти картона, 0 червени



ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен



Дузпите до 15 кръг:



За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0



За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0



За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа



За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи



Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят.



Малко по-късно Цветомир Найденов добави още един любопитен коментар:



"Левски, Лц и ЧМ за 44 мача имат 1 отсъдена дузпа срещу тях. Трябва да проверя Байерн, Барселона и Арсенал дали няма да имат поне 2 за 44 мача".