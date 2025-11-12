ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (12)
Клубен бос се подигра с Лудогорец, Левски и Черно море
Автор: Стойчо Генов 11:28Коментари (0)300
©
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново се върна към любимото си инфлуенсърство. Бизнесменът написа нов коментар в личния си профил във Фейсбук, като този път акцентът му е върху показваните картони и отсъдените дузпи срещу водещите клубове.

Ето какво написа клубният бос по темата:

"Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг:

Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени

Черно Море 27 жълти картона, 0 червени

Левски 30 жълти картона, 0 червени

ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен

Дузпите до 15 кръг:

За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0

За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0

За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа

За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи

Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят.

Малко по-късно Цветомир Найденов добави още един любопитен коментар:

"Левски, Лц и ЧМ за 44 мача имат 1 отсъдена дузпа срещу тях. Трябва да проверя Байерн, Барселона и Арсенал дали няма да имат поне 2 за 44 мача".
Статистика: