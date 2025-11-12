|
|Клубен бос се подигра с Лудогорец, Левски и Черно море
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново се върна към любимото си инфлуенсърство. Бизнесменът написа нов коментар в личния си профил във Фейсбук, като този път акцентът му е върху показваните картони и отсъдените дузпи срещу водещите клубове.
©
Ето какво написа клубният бос по темата:
"Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг:
Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени
Черно Море 27 жълти картона, 0 червени
Левски 30 жълти картона, 0 червени
ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен
Дузпите до 15 кръг:
За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0
За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0
За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа
За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи
Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят.
Малко по-късно Цветомир Найденов добави още един любопитен коментар:
"Левски, Лц и ЧМ за 44 мача имат 1 отсъдена дузпа срещу тях. Трябва да проверя Байерн, Барселона и Арсенал дали няма да имат поне 2 за 44 мача".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 171
|