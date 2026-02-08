ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (11)
Арда с жестока атака към Кабаков, нарече го "господин Корумпе със свирка в уста"
Автор: Стойчо Генов 15:14Коментари (0)444
©
Ръководството на Арда (Кърджали) излезе с гневна позиция срещу пловдивския рефер Георги Кабаков. Реакцията на клуба от Кърджали е свързана с действията на международния арбитър в двубоя срещу ЦСКА, загубен в София с 1:3.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Арда:

Ей Кабаков, защо развали мача?

Още в първия кръг на първенството и "корумпето" Кабаков си показа рогата. Очаквахме с нетърпение гостуването на ЦСКА в София. Вместо този двубой да се превърне в празник, за пореден път главното "корумпе" се превърна в главно действащо лице с неговите неадекватни отсъждания.

Може би попадението на Наско Кабов обърка развоя на мача. Много ясно се видя, че след като Арда поведе, Каби започна да бута ЦСКА в нашата половина. Започнаха се едни спорни фалове, раздаваха се картони и какво ли още не.

Още след жълтия картон на Светослав Ковачев се видя, че 'корумпето" ще направи всичко възможно домакините да си вземат трите точки. Картона на Ковачев не бе случаен, както и на Акинтола. Именно те двамата "висяха" с картони и ще пропуснат гостуването на Ботев Враца за Купата на България.

А и в разговор с наш играч, той е казал, че много добре знае кой играч виси с картони. Много странно бе и отсъждането на чернодрешкото, когато играч на ЦСКА се спъна в Акинтола, но той даде авантаж, играта продължи, футболист на ЦСКА сам падна на земята без да има нарушение, и тогава Кабаков направи поредното си неадекватно отсъждане. Върна нарушение, за което той бе дал авантаж и играта да продължи.

Ние като клуб няма да позволим да се подиграват с труда на момчетата.

И само за една проста справка: Арда има 9 нарушения и получи 4 жълти картона. ЦСКА има 14 нарушения и получи 2 картона. Изводите оставаме на съвестта на корумпираното лице изпълнявало ролята на главен съдия в мача.

И само да му напомним на този Каби, че това е пореден мач, в който той се подиграва с нашия отбор. Но това няма да продължи, бъди сигурен господин Корумпе със свирка в уста.
