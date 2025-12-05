БФС глоби Локо, Ботев се размина със санкция! Двата отбора с по един наказан

© Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредна глоба на Локомотив (Пловдив) заради поведението на привържениците в дербито срещу ЦСКА, спечелено от "армейците" с 2:1.



Този път няма санкция за Ботев, а двата пловдивски клуба имат и по един наказан футболист.



Ето какво гласи решението на ДК:



За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



Наказани футболисти за по 1 мач:



Емануел Оджо - Ботев Пд, глоба 250 лева



Мартин Русков - Локомотив Пд, глоба 1000 лева