БФС глоби Локо, Ботев се размина със санкция! Двата отбора с по един наказан
Автор: Стойчо Генов 16:35
Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредна глоба на Локомотив (Пловдив) заради поведението на привържениците в дербито срещу ЦСКА, спечелено от "армейците" с 2:1.

Този път няма санкция за Ботев, а двата пловдивски клуба имат и по един наказан футболист.

Ето какво гласи решението на ДК:

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Наказани футболисти за по 1 мач:

Емануел Оджо - Ботев Пд, глоба 250 лева

Мартин Русков - Локомотив Пд, глоба 1000 лева
