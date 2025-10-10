ИЗПРАТИ НОВИНА
Любимец на бултрасите се лекува в Пловдив, клубът му опитва да го вдигне за дербито с Левски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)153
©
Халфът на Черно море Димитър Тонев полага огромни усилия да бъде готов за домакинството с Левски на 18 октомври на "Тича“. Пловдивчанинът блесна с гол и асистенция при победата с 3:1 в Монтана, но напусна с контузия.

Прегледът е показал, че е с разкъсани мускулни влакна на дясното бедро, като през следващите дни ще му бъдат поставени три инжекции в Пловдив.

В зависимост от неговото състояние, бившият футболист на Ботев (Пд) може да поднови занимания най-рано във вторник, като засега шансовете му да играе срещу лидера са 50:50.

Любопитно е, че голът му срещу монтанци бе първият му за Черно море срещу друг отбор освен Левски, припомня varnautre. Преди това Димитър Тонев бе вкарал 3 попадения на сините – за 1:0 на "Тича“ за Купата и 2:1 на "Герена“ за първенство.
