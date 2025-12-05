ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (12)
Никола Попов идва на "Лаута", неопитен съдия свири на Ботев
Автор: Стойчо Генов 17:06Коментари (0)233
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 19-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локомотив Пловдив и Арда бе поверен на опитния международен рефер Никола Попов.

В същото време наряд за мача Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) получи Венцислав Митрев.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 19-ия кръг:

6 декември 2025 г., събота, 12:30 ч.

ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 - ПФК Ботев Пд

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Ичко Лозев Лозев

6 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Мартин Живков Богдев
