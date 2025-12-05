Никола Попов идва на "Лаута", неопитен съдия свири на Ботев

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 19-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локомотив Пловдив и Арда бе поверен на опитния международен рефер Никола Попов.



В същото време наряд за мача Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) получи Венцислав Митрев.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 19-ия кръг:



6 декември 2025 г., събота, 12:30 ч.



ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 - ПФК Ботев Пд



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Геро Георгиев Писков



СН: Ичко Лозев Лозев



6 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Тодор Недялков Киров



СН: Мартин Живков Богдев