С усмивки и в отлично настроение премина последната тренировка на Локомотив Пловдив преди днешното тежко гостуване на Арда, видя Plovdiv24.bg. Първият полуфинален сблъсък от турнира за Купата на България е тази вечер от 19,00 часа на стадиона в Кърджали, а реваншът е след седмица на "Лаута". Добрата новина за треньора на черно-белите Душан Косич е това, че в неговия тим няма наказани футболисти.

Пловдивчани се намират в серия от 5 поредни двубоя без загуба (3 победи и 2 равенства). В подобна възходяща линия обаче е и тимът на Александър Тунчев - 4 победи от последните 5 двубоя.

Локомотив Пловдив и Арда ще изиграят още два мача помежду си в предстоящите плейофи от втората четворка в първенството. До момента те се срещнаха 2 пъти в шампионата - двубоят в Кърджали завърши 0:0, а на "Лаута" спечели Арда с 2:0.

Главен съдия на днешния полуфинал в Кърджали ще бъде Мариян Гребенчарски.