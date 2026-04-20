Съдийската комисия към БФС обяви наряда за първия полуфинал от турнира за Купата на България между Арда и Локомотив Пловдив. Двубоят е в сряда (22 април) от 19,00 часа на стадиона в Кърджали и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.