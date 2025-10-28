ИЗПРАТИ НОВИНА
Никола Илиев: Дербито ще спечели този, който играе със сърце и даде повече от себе си
Автор: Стойчо Генов 17:04Коментари (0)465
Футболистът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев бе щастлив, че след дълга пауза отново е отбелязал гол. Атакуващият халф се разписа от дузпа при победата над Спартак (Плевен) с 4:0 в турнира за Купата на България.

Ето какво заяви русенецът след края на двубоя в Плевен:

Както виждате, теренът беше много тежък. Радвам се, че успяхме да победим и да продължим напред в турнира. Една добра победа, която ни вдъхва увереност преди дербито на Пловдив.

Това си говорихме с момчетата, че не трябва да подценяваме противника, а да се раздадем на терена. Не бях вкарвал от много време, радвам се, че успях да вкарам, да асистирам и да помогна за победата. Най-важна бе победата. Работим много здраво и сме сигурни, че рано или късно резултатите ще дойдат.

В предстоящото дерби на Пловдив всички ще излезем крайно мотивирани и амбицирани. Ще спечели този, който играе със сърце и даде повече от себе си.

Разбира се, че казваме на чужденците какво значи този мач. Те разбират много добре какво предстои. Ботев е отбор с история и ние се целим много високо. Искаме да спечелим тази купа.

