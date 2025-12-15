ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев с първа декларация за днес: Поиска промяна на датите за Купата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:10Коментари (3)737
©
ПФК Ботев Пловдив се обърна към представителите на Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз с официално предложение относно датите на провеждане на четвъртфиналите за Купата на България.

Както вече стана ясно, в четвъртък ще бъде теглен жребият за тази фаза от надпреварата, а двубоите са насрочени за периода 10-12 февруари 2026 година. За сравнение, полуфиналите от турнира ще се проведат на 7 и 22 април.

Ето какво заявяват от ПФК Ботев:

За първи път двубоите от четвъртфиналната фаза ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза нито на футболните клубове, нито на привържениците на отборите.

Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол.

Студеното време ще затрудни привържениците да посетят мачовете, които с оглед на отборите, класирали се за тази фаза, предвещават много битка и голям зрителски интерес.

Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март. Нека напълним стадионите, нека предпазим футболистите от лошите терени и да зарадваме футболна България с атрактивни сблъсъци!
ФК Декларация в пълния си блясък. Все на тях нещо им пречи, все са недоволни! Сега чак правилата на футбола искат да сменят. Малко им беше служебната победа за още ламтят! Нагли селяни!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: