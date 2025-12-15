ПФК Ботев с първа декларация за днес: Поиска промяна на датите за Купата

© ПФК Ботев Пловдив се обърна към представителите на Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз с официално предложение относно датите на провеждане на четвъртфиналите за Купата на България.



Както вече стана ясно, в четвъртък ще бъде теглен жребият за тази фаза от надпреварата, а двубоите са насрочени за периода 10-12 февруари 2026 година. За сравнение, полуфиналите от турнира ще се проведат на 7 и 22 април.



Ето какво заявяват от ПФК Ботев:



За първи път двубоите от четвъртфиналната фаза ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза нито на футболните клубове, нито на привържениците на отборите.



Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол.



Студеното време ще затрудни привържениците да посетят мачовете, които с оглед на отборите, класирали се за тази фаза, предвещават много битка и голям зрителски интерес.



Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март. Нека напълним стадионите, нека предпазим футболистите от лошите терени и да зарадваме футболна България с атрактивни сблъсъци!