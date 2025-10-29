© Plovdiv24.bg виж галерията Отборът на Спартак (Пловдив) приключи достойно участието си в турнира за Купата на България, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Гладиаторите" дадоха всичко от себе си и се опълчиха здраво на най-стария столичен клуб Славия, но загубиха с 1:2.



1/16-финалният двубой се игра на спортен комплекс "Спартак" при чудесна атмосфера.



Гостите откриха резултата в средата на първото полувреме чрез Кристиян Балов. В 33-ата минута дежурният голмайстор за Спартак в турнира за Купата - Димо Бакалов, изравни.



Малко след началото на второто полувреме Мартин Георгиев прати топката в мрежата зад вратаря Сулев за окончателното 1:2.



Спартак: Владимир Сулев, Кристиян Николов, Васил Василев, Владимир Айтов, Александър Димов, Кръстьо Милев, Никола Гавов, Димо Бакалов, Ариф Ферадов, Свилен Щерев, Давор Илиев.



Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Кристиян Стоянов, Мохамед Досо, Илиян Стефанов, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Янис Гeрмуш.