Локомотив Пловдив е домакин на Арда в мач-реванш от полуфиналите за Купата на България. Пловдивчани спечелиха първия двубой в Кърджали с категоричното 4:0 и вече спокойно могат да поглеждат към финала. Разбира се, във футбола "спокойно“ е дума, която обикновено живее около 12 минути.

Отборът, предвождан от Душан Косич, се очаква да бъде с променен състав, за да бъдат съхранени някои футболисти за дербито с Ботев. Локомотив и Арда са във втората четворка на първенството и загубиха първите си мачове срещу Черно море и Ботев Пд. Това обаче е по-лоша новина за кърджалийци, отколкото за "Смърфовете“, които вече се виждат финалисти. И честно казано, след 4:0 в първия мач, трудно е да ги обвини човек. Даже и да иска. А ние понякога искаме.

Арда записа силна победа над шампиона Лудогорец в последния кръг от първия етап на шампионата, но след това дойдоха двете домакински загуби от пловдивските тимове. Първо от Локо за Купата, а след това и от Ботев за Първа лига с 0:2. Така Кърджали изведнъж се оказа неприятно място не за гостите, а за самата Арда. Неловко, но се случва и в най-добрите футболни семейства.

И все пак е рано да ги отписваме напълно. Футболът е виждал всякакви обрати, макар че обрат от 0:4 като гост си е сериозна заявка за жанр "фантастика с елементи на трилър“.

В последните 10 официални преки сблъсъка между тези два отбора Локомотив има 5 победи, Арда е с 3 успеха, а 2 срещи са завършили без победител. Статистиката е на страната на пловдивчани, но реваншът все пак трябва да се изиграе. Така е във футбола – първо си свършил 90% от работата, после пак трябва да тичаш.

На финала вече чака ЦСКА София. "Червените“ имаха преднина от 2:1 срещу Лудогорец след първия мач, а в София двата тима не се победиха и завършиха 0:0. Така единият финалист вече е ясен, а сега остава да видим дали Локомотив ще довърши започнатото, или Арда ще опита да напише сценарий, който и сценаристите на сапунки биха върнали за пренаписване.

