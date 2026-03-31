Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят важно съобщение, видя Plovdiv24.bg. То е свързано с предстоящото гостуване на Арда в Кърджали в първи полуфинал за Купата на България. От "Лаута" обявиха, че готвят специална хореография за двубоя. Освен това "черно-белите" привърженици дадоха пълен отчет за постъпилите приходи от дарения, както и направените съответни разходи.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Приятели,

Финалните сблъсъци за Купата на България наближават!

Локомотив има нужда от оптималната ни мотивация, дисциплина и отговорно поведение, за да излезе гордо от предстоящите битки с Арда.

Стартираме кампания за набиране на средства, с които ще подготвим специална хореография за гостуването в Кърджали.

Призоваваме ви:

Не подминавайте урните по време на предстоящите срещи - всяко евро е от значение и ще помогне за постигането на нашата цел!

Може да се помогне и по банков път:

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание:

ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ



Отчет за предходния период:

Наличност: 64,20 евро

Дарения: 1660 евро

Приходи от артикули "Бесика“: 378 евро

Общо средства: 2102,20 евро



Разходи:

• Плат - 625 евро

• Нетъкан текстил - 118,90 евро

• Спрейове, бои и материали - 920,85 евро

Общо разходи: 1664,75 евро



Оставаща наличност: 437,45 евро

За Локомотив!