Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят важно съобщение, видя Plovdiv24.bg. То е свързано с предстоящото гостуване на Арда в Кърджали в първи полуфинал за Купата на България. От "Лаута" обявиха, че готвят специална хореография за двубоя. Освен това "черно-белите" привърженици дадоха пълен отчет за постъпилите приходи от дарения, както и направените съответни разходи.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":
Приятели,
Финалните сблъсъци за Купата на България наближават!
Локомотив има нужда от оптималната ни мотивация, дисциплина и отговорно поведение, за да излезе гордо от предстоящите битки с Арда.
Стартираме кампания за набиране на средства, с които ще подготвим специална хореография за гостуването в Кърджали.
Призоваваме ви:
Не подминавайте урните по време на предстоящите срещи - всяко евро е от значение и ще помогне за постигането на нашата цел!
Може да се помогне и по банков път:
Банкова сметка на фенклуба:
BG41UNCR70001524268875
Основание:
ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ
⸻
Отчет за предходния период:
Наличност: 64,20 евро
Дарения: 1660 евро
Приходи от артикули "Бесика“: 378 евро
Общо средства: 2102,20 евро
⸻
Разходи:
• Плат - 625 евро
• Нетъкан текстил - 118,90 евро
• Спрейове, бои и материали - 920,85 евро
Общо разходи: 1664,75 евро
⸻
Оставаща наличност: 437,45 евро
За Локомотив!
"Трибуна Бесика": Готвим специална хореография за гостуването в Кърджали
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
