Автор: Стойчо Генов 11:31 / 31.03.2026 11:31 / 31.03.2026 2416 2416

Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят важно съобщение, видя Plovdiv24.bg. То е свързано с предстоящото гостуване на Арда в Кърджали в първи полуфинал за Купата на България. От "Лаута" обявиха, че готвят специална хореография за двубоя. Освен това "черно-белите" привърженици дадоха пълен отчет за постъпилите приходи от дарения, както и направените съответни разходи.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Приятели,



Финалните сблъсъци за Купата на България наближават!



Локомотив има нужда от оптималната ни мотивация, дисциплина и отговорно поведение, за да излезе гордо от предстоящите битки с Арда.



Стартираме кампания за набиране на средства, с които ще подготвим специална хореография за гостуването в Кърджали.



Призоваваме ви:



Не подминавайте урните по време на предстоящите срещи - всяко евро е от значение и ще помогне за постигането на нашата цел!



Може да се помогне и по банков път:



Банкова сметка на фенклуба:



BG41UNCR70001524268875



Основание:



ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ



⸻



Отчет за предходния период:



Наличност: 64,20 евро



Дарения: 1660 евро



Приходи от артикули "Бесика“: 378 евро



Общо средства: 2102,20 евро



⸻



Разходи:



• Плат - 625 евро



• Нетъкан текстил - 118,90 евро



• Спрейове, бои и материали - 920,85 евро



Общо разходи: 1664,75 евро



⸻



Оставаща наличност: 437,45 евро



За Локомотив!