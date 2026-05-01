Футболисти, треньорски щаб и фенове на Локомотив традиционно празнуваха заедно след най-големия успех досега на отбора през настоящия сезон - достигането до финала за Купата на България. Играчите поздравиха агитката от Трибуна Бесика и пяха заедно с тях традиционните песни, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Най-актуалният рефрен в случая беше "Ще дойдем всички пак на Ариана" заради предстоящия съперник в спора за ценния трофей - ЦСКА. Капитанът Димитър Илиев запали факла, а честта да подхване любимия рефрен "Катеричка рунтавелка", макар и без мегафон, имаше централният защитник Калоян Костов, който се завърна в игра в реванша срещу Арда(1:1) след продължително отсъствие заради контузия в коляното.

Купонът завърши в съблекалнята на отбора, където играчите запяха друг познат рефрен от "черно-бялата" агитка - "Пловдив сме ние".

Гледайте в прикаченото видео бурната радост в черно и бяло пред Трибуна Бесика и в съблекалнята на отбора

В същото време от ПФК Локомотив напомниха на своите привърженици, че продължава продажбата на билети за дербито с Ботев! Двубоят е в неделя (03.05) от 16:15 часа на стадион "Христо Ботев".

Работно време на касите на "Лаута":

01.05 - от 11:00 до 18:00

02.05 - от 11:00 до 18:00

03.05 - от 11:00 до 14:00