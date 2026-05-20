Мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков отправи емоционален призив към "армейската" общност преди днешния финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Двубоят за трофея е от 19:00 часа на националния стадион "Васил Левски", а победителят ще спечели право на участие в турнира Лига Европа от следващия сезон.

Това ще е повторение на финала между двата отбора от 2020 година, когато черно-белите вдигнаха Купата след успех с 5:3 след изпълнение на дузпи (0:0 в редовното време).

Носителят на “Златната топка" за 1994 години използва официалната си страница във Фейсбук, за да надъха "червените".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса реакцията на Стоичков:

Армейци,

На 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА!

Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава.

Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.

Бъдете гласът, който не спира.

Бъдете силата, която се усеща.

Бъдете 12-ият играч.

Защото има мачове … и има финали, които остават завинаги.

Само ЦСКА!