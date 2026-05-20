Отборът на Локомотив Пловдив не успя да спечели Купата на България за 2026 година, предаде репортер Plovdiv24.bg. Черно-белите загубиха финала срещу ЦСКА с 3:4 след изпълнения на дузпи пред близо 35 000 зрители на националния стадион "Васил Левски" в София. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1:1. Леандро Годой (11) бе точен за "армейците", а Лукас Риан (47) се разписа за пловдивчани.
Двубоят бе повторение на финала между двата отбора от 2020 година, когато обаче триумфираха "смърфовете" след изпълнения на дузпи.
ЦСКА започна мача по-активно и още в 8-ата минута стигна до точен удар. След центриране на Пастор топката попадна на крака на Макс Ебонг, но изстрелът не затрудни Боян Милосавлиевич.
Само 3 минути по-късно обаче "армейците" откриха резултата след статично положение. Джеймс Етоо центрира в наказателното поле, където Леандро Годой засече с глава за 0:1.
В 17-ата минута локомотивци създадоха първата си отлична ситуация за гол. Парвиз Умарбаев изсипа топката в пеналта, а Лукас Риан надскочи червената отбрана и засече с глава. Вратарят Лапоухов обаче се разтегна и спаси с дясната си ръка.
Пет минути след това черно-белите отново бяха близо до изравняване. Страхотна атака на скорост завърши с точен удар на Цварц, но след рикошет топката излезе в корнер.
В 35-ата минута Годой се измъскна зад защитата и изскочи сам срещу Милосавлиевич. Последва удар покрай гредата, но и страничният рефер вдигна флага за засада.
Две минути след началото на второто полувреме локомотивци изравниха резултата. Капитанът Парвиз Умарбаев центрира отлично в пеналта, където Лукас Риан отново се оказа най-съобразителен и с безпощаден изстрел с глава разстреля Лапоухов за 1:1.
Голямата драма настъпи в 7-ата минута на даденото от рефера Гребенчарски минимално добавено време от 6 минути. След грешка при изчистване в отбраната на Локомотив, Лео Перейра се оказа сам срещу Милосавлиевич, но пропусна, а при добавката Леандро Годой прати топката в мрежата. След повече от 3 минути от VAR привикаха Гребенчарски да преразгледа ситуацията. В крайна сметка арбитърът отмени гола заради игра с ръка на Перейра.
В 104-ата минута късметът бе на страната на Локомотив. Силен шут на Джеймс Етоо от 20-ина метра срещна страничната греда.
В началото на второто продължение "смърфовете" пропуснаха най-чистото положение във финала. Жулиен Лами бе изведен чудесно сам срещу Лапоухов, но шутира в тялото му.
Изпълненията на дузпи
0:0 Димитър Илиев пропуска
0:0 Бруно Жордао пропуска
1:0 Лукас Риан
1:1 Макс Ебонг
2:1 Андрей Киндриш
2:2 Теодор Иванов
3:2 Жоел Цварц
3:3 Леандро Годой
3:3 Запро Динев пропуска
3:4 Джеймс Етоо
Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Тодор Павлов (107- Калоян Костов), Ивайло Иванов (22- Жулиен Лами), Ефе Али (98- Мартин Атанасов), Парвиз Умарбаев (82- Миха Търдан), Севи Идриз (98- Запро Динев), Жоел Цварц, Каталин Иту (98- Димитър Илиев).
ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Лима, Бруно Жордао, Сантиаго Годой, Африд Нгоме, Мохамед Брахими, Теодор Иванов, Факундо Родригез, Йоанис Питас, Анжело Мартино, Джеймс Етоо.
Martin1
преди 3 мин.
Да гледаш цигански сълзи - безценно! Айде обратно към провинцията и Тихи ви искам, много Тихи.
Павел Стоев
преди 4 мин.
Крушарски: Съдията не е фактор, Купата вече сме я взели......Хъмпи,кво взехте бе? Съдията не е фактор,а?Чист гол на чорбата отмени! Чист гол на Ботев отмени !Не е фактор съдията,а??Сега Черно море ще бие Арда и ще гледате Европа чак когато наистина станете на 100 години,тоест след 10 години-ама и тогава не е сигурно!Ай наздраве!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!