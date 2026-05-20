Отборът на Локомотив Пловдив не успя да спечели Купата на България за 2026 година, предаде репортер Plovdiv24.bg. Черно-белите загубиха финала срещу ЦСКА с 3:4 след изпълнения на дузпи пред близо 35 000 зрители на националния стадион "Васил Левски" в София. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1:1. Леандро Годой (11) бе точен за "армейците", а Лукас Риан (47) се разписа за пловдивчани.

Двубоят бе повторение на финала между двата отбора от 2020 година, когато обаче триумфираха "смърфовете" след изпълнения на дузпи.

ЦСКА започна мача по-активно и още в 8-ата минута стигна до точен удар. След центриране на Пастор топката попадна на крака на Макс Ебонг, но изстрелът не затрудни Боян Милосавлиевич.

Само 3 минути по-късно обаче "армейците" откриха резултата след статично положение. Джеймс Етоо центрира в наказателното поле, където Леандро Годой засече с глава за 0:1.

В 17-ата минута локомотивци създадоха първата си отлична ситуация за гол. Парвиз Умарбаев изсипа топката в пеналта, а Лукас Риан надскочи червената отбрана и засече с глава. Вратарят Лапоухов обаче се разтегна и спаси с дясната си ръка.

Пет минути след това черно-белите отново бяха близо до изравняване. Страхотна атака на скорост завърши с точен удар на Цварц, но след рикошет топката излезе в корнер.

В 35-ата минута Годой се измъскна зад защитата и изскочи сам срещу Милосавлиевич. Последва удар покрай гредата, но и страничният рефер вдигна флага за засада.

Две минути след началото на второто полувреме локомотивци изравниха резултата. Капитанът Парвиз Умарбаев центрира отлично в пеналта, където Лукас Риан отново се оказа най-съобразителен и с безпощаден изстрел с глава разстреля Лапоухов за 1:1.

Голямата драма настъпи в 7-ата минута на даденото от рефера Гребенчарски минимално добавено време от 6 минути. След грешка при изчистване в отбраната на Локомотив, Лео Перейра се оказа сам срещу Милосавлиевич, но пропусна, а при добавката Леандро Годой прати топката в мрежата. След повече от 3 минути от VAR привикаха Гребенчарски да преразгледа ситуацията. В крайна сметка арбитърът отмени гола заради игра с ръка на Перейра.

В 104-ата минута късметът бе на страната на Локомотив. Силен шут на Джеймс Етоо от 20-ина метра срещна страничната греда.

В началото на второто продължение "смърфовете" пропуснаха най-чистото положение във финала. Жулиен Лами бе изведен чудесно сам срещу Лапоухов, но шутира в тялото му.

Изпълненията на дузпи

0:0 Димитър Илиев пропуска

0:0 Бруно Жордао пропуска

1:0 Лукас Риан

1:1 Макс Ебонг

2:1 Андрей Киндриш

2:2 Теодор Иванов

3:2 Жоел Цварц

3:3 Леандро Годой

3:3 Запро Динев пропуска

3:4 Джеймс Етоо

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Тодор Павлов (107- Калоян Костов), Ивайло Иванов (22- Жулиен Лами), Ефе Али (98- Мартин Атанасов), Парвиз Умарбаев (82- Миха Търдан), Севи Идриз (98- Запро Динев), Жоел Цварц, Каталин Иту (98- Димитър Илиев).

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Лима, Бруно Жордао, Сантиаго Годой, Африд Нгоме, Мохамед Брахими, Теодор Иванов, Факундо Родригез, Йоанис Питас, Анжело Мартино, Джеймс Етоо.