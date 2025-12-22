© виж галерията В неделя се проведе най-голямото събитие в календара на нашата школа. Над 80 деца в зала "Сила“ взеха участие в традиционния коледен празник на БК Локомотив Пловдив, обявиха от "черно-белия" баскетболен клуб.



Ето какво още информираха по темата от БК Локомотив Пловдив:



Освен игри и състезания, децата получиха и награди, осигурени от нашите партньори. Изказваме специални благодарности и към фирма Entco Cakes за уникално изработената торта, с която зарадваха всички деца.



Една от големите изненади на събитието бе надпреварата с родители, които също се включиха в стрелба за награди от клуба.



Специални гости на празника бяха състезателите от мъжкия отбор на БК Локомотив Пловдив и треньорският щаб, начело със старши треньора Асен Николов. Играчите останаха повече от два часа след края на събитието, като с огромно желание раздаваха автографи, снимаха се с децата и дори играха заедно с тях на игрището – незабравим момент за всички малки баскетболисти.



Нашата мисия е да запалим децата да спортуват масово, да ги вдъхновим още повече от магията на оранжевата топка и да се чувстват част от една общност, която за пореден път показа, че е най-сплотената и обединена спортна общност в България – без аналог.



Благодарим на всички родители и деца, които присъстваха, и ви пожелаваме светли коледни и новогодишни празници!