Пловдив е напълно готов да приеме втория кръг от Световната купа по гребане, който започва в петък (12 юни) на Гребния канал! Това обяви на официална пресконференция днес председателят на Организационния комитет на състезанието Иван Попов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Надпреварата е три дни – петък, събота и неделя, като големите финали са в неделя от 10,30 часа.

В града вече са пристигнали 400 състезатели от 21 страни. Засега има сериозен проблем единствено с индийския отбор (група от общо 22-ма човека), който все още не е получил български визи.

Най-големият отбор е този на Китай - 70 човека. САЩ са с 44 състезатели, а на трето място в тази класация е Италия.

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков изрази обаче леко недоволство към спортното министерство заради забавянето на финансови средства, които са необходими за провеждането на Световната купа.

Трасето е опънато като по конец. Направено е всичко, за да могат да се чувстват добре състезателите. Очаквахме по-голяма подкрепа от спортното министерство. Това, което е в момента, не е достатъчно. Очакваме допълнителни средства, които искаме да получим преди състезанието, защото разходите са огромни. В момента нямаме никакво медицинско осигуряване. Надяваме се на бързо решение, тъй като в петък стартираме, заяви по време на пресконференцията Свилен Нейков.

Българското участие в състезанието се свежда само до две лодки в дисциплината двойка скул. Единият екип е Валентин Андонов - Марио Нейков, а другата лодка е с Христо Нешев - Илиян Стоилов. От федерацията изразиха надежди догодина да формираме състав за покриване на олимпийска квота.