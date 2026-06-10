Пловдив е напълно готов да приеме втория кръг от Световната купа по гребане, който започва в петък (12 юни) на Гребния канал! Това обяви на официална пресконференция днес председателят на Организационния комитет на състезанието Иван Попов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Надпреварата е три дни – петък, събота и неделя, като големите финали са в неделя от 10,30 часа.
В града вече са пристигнали 400 състезатели от 21 страни. Засега има сериозен проблем единствено с индийския отбор (група от общо 22-ма човека), който все още не е получил български визи.
Най-големият отбор е този на Китай - 70 човека. САЩ са с 44 състезатели, а на трето място в тази класация е Италия.
Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков изрази обаче леко недоволство към спортното министерство заради забавянето на финансови средства, които са необходими за провеждането на Световната купа.
Българското участие в състезанието се свежда само до две лодки в дисциплината двойка скул. Единият екип е Валентин Андонов - Марио Нейков, а другата лодка е с Христо Нешев - Илиян Стоилов. От федерацията изразиха надежди догодина да формираме състав за покриване на олимпийска квота.
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