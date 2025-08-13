ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (14)
Шефът на Световното гребане връчи на Пловдив знамето на първенството на планетата през 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:29Коментари (0)291
©
Президентът на Международната Федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан връчи на Пловдив знамето, с което градът официално поема организацията на следващото световно първенство за юноши и девойки под 19 години. То ще се проведе на гребния канал от 4 до 9 август 2026 година.

Традицията повелява: при закриването на настоящото първенство флагът на Федерацията се сваля и се връчва символично на следващия домакин – в случая град Пловдив. Знамето прие българският представител Никола Господарски – директор на състезанието в Пловдив и член на Организационния комитет на първенството. Церемонията по връчването бе в град Тракай, Литва – на езерото Галве.

До самото първенство догодина обаче, знамето ще се пази в Люцерн, Швейцария, където е централата на Международната федерация. То ще пристигне в Пловдив точно преди откриването на първенството.

Какво очакваме

Иван Попов – председател на Организационния комитет на това голямо събитие за 2026 година сподели:

"Очакванията за Световното първенство за юноши и девойки е тук да пристигнат около 700 гребци и още толкова треньори, технически персонал и поддръжници от цял свят. Това е едно от най-посещаваните първенства, защото заедно с младите хора ще пристигнат да ги подкрепят техните родители и приятели. По традиция състезателите от най-далечните страни пристигат първи в Пловдив. Заявки вече са подали отборите на Нова Зеландия и Австралия, те идват поне 10 дни по-рано, за да се аклиматизират.

На световното първенство по гребане за мъже и жени през 2018 година пък китайския отбор пристигна месец по-рано. Пловдивският гребен канал е много удобен и за подготовка, защото не е необходимо треньорите да използват моторници за да придружават лодките. Те правят това от брега, карайки велосипед, успоредно на тях.

Имат пълен поглед върху техниката на изпълнение и провеждането на тренировката, защото разстоянието е много малко. На Европейското първенство по гребане през тази година бяхме осигурили 120 велосипеда за треньори и технически персонал.“

На състезанието в Пловдив през 2026 година ще участват и български лодки, които ще бъдат излъчени след серия от контролни тестове и нормативи. На езерото в Тракай, Литва имаше само две български лодки – Румяна Стоянова (Армеец) на скиф девойки и Валентин Андонов (Локомотив) и Александър Киров (Електрон) на двойка скул юноши. 17-годишната Румяна се класира първа на финал Д и 19-та в крайното класиране.

Момчетата показаха голям потенциал и на полуфинала не им достигнаха 47 стотни от секундата за класиране между първите 6 в света. След отпадането си на Финал Б, българите отново показаха желание за победа, стартираха силно и водеха до последните 500 метра от дистанцията, където допуснаха да бъдат изпреварени от екипажите на Швейцария и Нова Зеландия.

В края на месец юни 2026 година в Пловдив ще има и още едно голямо състезание по гребане – втори кръг от Световната купа. Готвим се отговорно и за двете състезания, категоричен съм, че гребният канал вече е почти готов да посрещне елита на световното гребане – заяви Иван Попов, председател на Организационния комитет на състезанията.

От следващата година класирането за Световната купа по гребане ще носи точки, които ще бъдат вземани предвид при определяне на олимпийските квоти. Това повдига изключително много интереса към тези състезания, защото Европа разполага с осем квоти за олимпиадата и половината от тях ще бъдат разпределени по време на състезанията за Световната купа.
Още по темата: общо новини по темата: 108
05.08.2025
04.08.2025
12.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 България извоюва една от най-красивите си победи на световни първенства
 Гледайте: Най-новото попълнение в Ботев направи първа тренировка
 Честит рожден ден на Стефан Драганов - Чоната
 Пловдивският спортен журналист Николай Божанов ни напусна без време
 Христо Иванов пази само добри спомени от "Лаута", сега гледа всеки мач на Локо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: