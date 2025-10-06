© виж галерията След десетгодишно чакане гребен клуб "Електрон“ се завърна убедително на върха на българското академично гребане. Столичният тим спечели отборната титла при мъжете на държавния отборен шампионат, който се провежда на гребния канал в Пловдив. Успехът идва в символична година за клуба, който тази есен отбелязва своя 30-годишен юбилей.



През изминалия уикенд "Електрон“ демонстрира класа, традиция и характер, като завоюва златни и сребърни отличия в ключови дисциплини, и оглави отборното класиране при мъжете и грабна второто място при жените.



Най-очакваният финал при осморките предложи силни емоции и категорична победа за "Електрон“. Съставът в лицето на Димитър Чолев, Дейвид Йорданов, Атанас Коликовски, Никола Попов, Александър Киров, Александър Николов, Симон Илиев и Христо Нешев, с рулева Любомира Маринова, финишира първи с време 06:34.23.



Успехът на мъжкия тим не спря дотук. "Електрон“ излъчи победители и медалисти в редица дисциплини: Четворка скул: първо място за екипажа в състав Калоян Димов, Александър Николов, Христо Нешев и Александър Киров с време 06:23.38.



Бронзово отличие спечели и вторият екипаж на клуба - Димитър Чолев, Дейвид Йорданов, Роберт Станоев и Никола Попов.



Четворка без рулеви мъже - лека категория: злато за Боян Вачков, Никола Николов, Валентин Маринов и Калоян Димов с резултат 07:06.59, изпреварвайки екипажа на НСА (07:10.31).



Двойка без рулеви: Христо Нешев и Александър Киров извоюваха златната титла с време 06:42.11.



Четворка с рулеви: екипът в състав Атанас Коликовски, Роберт Станоев, Симон Илиев и Александър Николов, с рулева Любомира Маринова, завоюва среброто с време 07:15.80, като първото място бе за ЦСКА (07:11.53).



Скиф (единична лодка): Валентин Маринов спечели среброто след оспорвана надпревара.



Лека двойка без рулеви: Даниел Начев и Никола Николов заеха трето място с време 08:02.78, след екипажите на "Армеец“ и "Черно море“.



С тези резултати мъжкият състав на "Електрон“ доказа изключителна форма във всички дисциплини и заслужено оглави класирането в най-престижната категория на шампионата.



При дамите "Електрон“ също се представи силно, заемайки второ място в отборното класиране, след гребен клуб "Черпоков“ (Пловдив) и пред гребен клуб "Армеец“.



Сред отличилите се представителки на клуба са:



Двойка скул - лека категория: Любомира Маринова и Елисавета Нешева - злато с време 08:35.83.



Четворка без рулева: Любомира Маринова, Елисавета Нешева, Гергана Станоева и Деница Григорова -второ място с резултат 08:18.03.



Двойка скул: Диана Първанова и Деница Григорова - трето място с време 08:38.28.



Четворка скул: трето място за екипажа в състав Мария Николова, Любомира Маринова, Надежда Станилова, Анастасия Орманова с време 08:19.44.



Скиф - лека категория: Мария Николова - трето място.



Дамският отбор затвърди позицията на клуба като водеща школа не само при мъжете, но и в женското академично гребане.



Преди награждаването гребците на клуба изненадаха публиката с тържествено шествие с транспарант "30 години“, отбелязвайки юбилея на клуба, който през годините е изградил десетки шампиони, национални състезатели и силни личности. Всички състезатели, треньори и съмишленици на отбора носеха тениски с лика на своя дългогодишен треньор Васил Радев - световен шампион и легенда на българското академично гребане.



По-рано тази година клубът организира и изложбата "3 секунди вечна преднина“, посветена на живота и делото на Радев - човек, който остави незаличим отпечатък върху поколения състезатели и върху духа на "Електрон“.



Държавният отборен шампионат по академично гребане продължава до 9 октомври, когато предстоят стартовете при старшата възраст и пионерите. Очакванията са за още оспорвани гонки и високо спортно майсторство на гребния канал в Пловдив.