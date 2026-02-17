ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Изумителен триумф! Пловдивчанинът Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46Коментари (0)687
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пловдивчанинът Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк! Това стана по време на олимпийските игри за ветерани (Open Masters Games), които приключиха в Абу Даби (ОАЕ).

Славов се превърна в абсолютен световен господар на кануто и постигна нещо, което мнозина смятаха за физически невъзможно. Стойчо не просто спечели златните медали в своята възрастова група (55–59 г.), той бе най-бърз от всички.

В дисциплините 200 м, 500 м и 1000 м едноместно кану (C1), нашият шампион записа времена, които са по-добри от тези на победителите във всички по-млади възрастови групи – включително 40+, 45+ и 50+!

След титлите от Пловдив 2024, двойното злато от Монтемор-о-Вельо 2025 и трикратния триумф в Тайпе 2025, Стойчо Славов затвърди статуса си на феномен. На 57 години той доказа, че волята и пловдивската школа нямат възраст, оставяйки зад гърба си бивши олимпийци и далеч по-млади конкуренти.

Равносметката от Абу Даби:

Злато на 200 м (Абсолютно най-добро време в турнира)

Злато на 500 м (Абсолютно най-добро време в турнира)

Злато на 1000 м (Абсолютно най-добро време в турнира)

Гордеем се с теб, Шампионе! Благодарим ти, че развя българския флаг най-високо и показа на света какво означава истинска класа!
Статистика: