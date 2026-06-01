Достъпът до Гребната база в Пловдив ще бъде ограничен от 8 до 14 юни 2026 г. заради дейностите по организиране на II кръг от Световната купа по гребане, която ще се проведе между 12 и 14 юни 2026 година (включително).

От днес започва поетапното ограждане на пространствата около гребния канал, като отворени ще останат само подстъпите към него, а от 8 юни до 14 юни достъпът ще бъде преустановен изцяло.

Организацията е необходима за качествената подготовка и безупречното провеждане на Световната купа по гребане и е съобразена с програмата, планирана за Деня на детето на Гребната база на 1 юни, посочват от организационния комитет.