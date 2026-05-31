Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставки на консумативи за уличното осветление на територията на града. Целта е да се осигури надеждна поддръжка и експлоатация на уличното осветление и на системата като цяло.

Прогнозната стойност на планираните дейности възлиза на точно 370 000 евро с ДДС (или 308 333,33 евро без ДДС), информира Plovdiv24.bg. Заинтересованите фирми могат да подават своите оферти или заявления за участие в откритата процедура до 12 юни.

Обхват на доставките и технически параметри

Според официалната документация и прикачената техническа спецификация, предметът на обществената поръчка е изключително подробен и включва общо 80 позиции с материали, конкретни характеристики и дългосрочни гаранционни срокове. В списъка попадат разнообразни стоманотръбни стълбове за вкопаване и на фланец с различни височини и дебелини, конусовидни полигонални стълбове, както и рогатки (единични, двойни, тройни и четворни), които се предоставят с до 10 години гаранция.

Общината планира да закупи още различни видове силови кабели, метални шкафове, стойки, натриеви лампи, фасунги Е27, драйвъри за светодиодни модули и глобуси за паркови осветители. Модернизацията на мрежата включва също доставка на LED тунелни осветителни тела, улични осветители, паркови тела, прожектори, както и специализирано LED осветление за пешеходни пътеки и тип паве за вграждане в земя.

За пълното обезпечаване на дейностите са заложени още LED трансформатори, гетинаксови табла, заземителни колове, предпазни и неръждаеми ленти, скоби, клеми, муфи и гофрирани HDPE тръби. Към участниците има стриктни изисквания за спазване на европейските и националните стандарти БДС за силови кабели, проводници и осветителни тела, като задължително трябва да се представят декларации за съответствие с ЕС.

Аргументи срещу обособяването на позиции

Общината е взела решение поръчката да бъде изпълнена в нейния пълен обем от един изпълнител, без да се разделя на отделни обособени позиции. Според мотивите: На първо място, всички консумативи са функционално свързани и се използват съвместно при поддръжката на мрежата, а разделянето им би създало административни затруднения, риск от несъвместимост на компонентите и забавяне на доставките.

На второ място, изборът на единен доставчик гарантира непрекъсваемост, по-добра логистика и по-кратки срокове за реакция при спешна необходимост от материали. На трето място, избягването на деленето намалява административната тежест върху общината и предотвратява размиването на отговорността при евентуално некачествено изпълнение. На последно място се посочва, че на пазара има достатъчно компании, способни да изпълнят поръчката в нейния пълен обем, което означава, че конкуренцията не е ограничена.

Управление на процедурата

Възложител на обществената поръчка е Димчо Йоргов, директор на ОП "Организация и контрол на транспорта". Договорът с бъдещия изпълнител се сключва за срок от 2 години.