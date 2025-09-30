ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (18) | Вчера (20)
Европейското гребане благодари на Пловдив: Справихте се чудесно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:33Коментари (0)157
©
Аннамари Фелпс – президент на Европейската конфедерация по гребане, изпрати на Пловдив благодарствено писмо за гостоприемството и отличната организация на тазгодишното първенство, което се проведе на гребния канал.

Писмото е адресирано до кмета на града Костадин Димитров и до Организационния комитет на първенството с президент Иван Попов. В него Аннамари Фелпс дава кратка и ясна оценка за свършената работа: това беше наистина превъзходно първенство! И обосновава оценката си така:

"Знаем, че тази година имаше сложности и предизвикателства поради различните подходи, например новата система за прогресия и новия формат на церемонията по награждаване. Град Пловдив и вашият организационен комитет се справи много професионално с промените, които бяха въведени за първи път на Европейското първенство по гребане през 2025 г.

Оценяваме вашата гъвкавост и отлично сътрудничество, за да направят тези иновации успешни. Положителната обратна връзка, получена от спортисти и отбори, подчерта цялостния успех на събитието. Благодарим на кмета на Пловдив, на Организационния комитет, на доброволците и местните партньори, че посрещнахте Европейското първенство по гребане в Пловдив по толкова чудесен начин.“

На първенството в Пловдив президентът на Европейската конфедерация по гребане за първи път обяви и новостите в този вид спорт, които са включени в Олимпийските игри през 2028 година. Тогава ще има състезания по крайбрежно гребане и гребен симулатор.

Президентът на Организационния комитет на Европейското първенство по гребане Иван Попов даде и икономическа оценка на това най-голямото състезание.

"По двукилометровото трасе на гребния канал в Пловдив се състезаваха 770 гребци от 33 страни на Стария континент. Заедно със своите треньори, технически експерти и публиката от съответните страни, която ги подкрепяше, в нашия град за 10 дни дойдоха между 2500 и 3000 чужденци. Те донесоха приходи на хотелиерите, на транспортните фирми, на ресторантьорите и на други фирми, които ги обслужваха. Имахме разговори с ръководителите на национални отбори, които се интересуваха от възможността да ползват нашия гребен канал за подготовка на елитни състезатели.

Те оценяват най-бързите води в Европа и света, които гребната база осигурява, както и добрите условия в нашия град. Интерес за тренировки тук при нас проявяват и европейски гребци със специални потребности. В последна сметка добрите резултати от Европейското първенство по гребане ще бъдат и база, която ще надграждаме през 2026 година с две световни регати.“
Още по темата: общо новини по темата: 110
02.09.2025
13.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
12.06.2025
01.06.2025
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Алекс Николов: Ако някой не ми я подаде или друг не ми я посрещне, как ще мога да я забия?
 Най-възрастният сред нашите герои: Може да изкарам още няколко години без проблем
 Джалоренцо Бленджини: Започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас
 Симеон Николов пред "Фокус": В Русия ще израсна много! Надявам се войната да приключи
 Веласкес избра кои играчи да хвърли срещу Ботев, Алдаир и Фабиен не са сред тях
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: