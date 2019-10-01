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Хеброс и Черпоков окупираха челото на българското гребане
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:35 / 01.10.2019Коментари (0)159
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Отборите на Хеброс и Черпоков окупираха челото на българското гребане след проведения от 24 до 29 септември в Пловдив държавен отборен шампионат за всички възрастови групи. Гребците от старша възрастова група стартираха на 24 и 25 септември. Младша група и децата се състезаваха на 26 и 27 септември, а мъже (12 дисциплини) и жени (9) мериха сили на 28 и 29 септември 2019 г.

Хеброс, чийто президент е олимпийската шампионка Сийка Келбечева, застана на върха, а на трето място е ГК Черпоков с президент Кирил Кирчев. В надпреварата участваха още три пловдивски клуба: Тракия (Красимир Фотев), заел десето място, Академик (Христо Александров) е на 14-то място. Петият клуб е новата ни формация Пловдив (Николай Ришев).

Общо 23 български клуба намериха място в крайното комплексно класиране за 2019 година:

1. Хеброс (Пд) 549, 2. ЦСКА 500.5, 3. Черпоков 372.5, 4. Електрон 354.5, 5. Армеец (Сф) 226.5, 6. Левски 158,5, 7. Локомотив (Рс) 138.5, 8. Академик (Сф) 110, 9. Созопол 71, 10.Тракия 58. Следват: ЦСКА-2 41.5, Хеброс-2 35.5, Оливет 19.5, 14. Академик (Пд) 18.5, Електрон-2 18, Левски-2 13.5, Черно море (Вн) 12, Армеец-2 9, Бургас 8, Черпоков-2 5.5, Академик (Сф)-2 4, Академик (Пд) -2 с 3 т., 22. Пловдив и Тракия-2 – по 1.5 точки.

Треньори на нашите са: Любен Голев, Петко Аргиров, Златко Караиванов, Биляна Стоянова, Йордан Минков и Симона Гюрова (Хеброс); Кирил Кирчев, Веселина Алексиева и Цветан Богданов (Черпоков); Венета Караманджукова, Иван Стоев и Теодора Гешева (Тракия); Симона Гюрова (Академик) и Екатерина Чакова (Пловдив).

Ето и класирането в отделните възрастови групи:

Мъже (12 дисциплини) - Хеброс 130.5, Черпоков 98, Локомотив (Рс) 83, ЦСКА и Левски по 59.5, Електрон 53.5, Созопол 18, Оливет 17.5, Академик (Сф) 7, Черпоков2 4, Електрон2 , ЦСКА2 – по 3, 13. Черно море (Вн) 1.5 точки; Жени (9): Черпоков 66.5, Електрон 53.5, Хеброс 42, ЦСКА 41, Електрон2 и Академик (Сф)-по 10.5, Бургас 8, Ч.море 3, ЦСКА2 - 2, 10. Левски 1.5 т.

Юноши старша (9): Хеброс 79.5, ЦСКА 78, Електрон 61.5, Академик (Сф) 51.5, Черпоков 45.5, Армеец (Сф) 37, Левски 24.5, Тракия 20, Черно море 6, Оливет 2 точки. Девойки старша (7): Хеброс 50.5, Черпоков 40, ЦСКА 25.5, Левски 17, Армеец (Сф) 13, Електрон 10, Левски2 4.5, Тракия и Хеброс2 – по 2 точки.

Юноши, младша възрат (7): Хеброс 63.5, ЦСКА 42, Армеец 41, Локо (Рс) 36, Тракия 24.5, Електрон (Сф) и Академик (Сф) – по 18, Созопол 12, Левски 11.5, Черпоков 9, 11. Пловдив 1.5 точки. Девойки младша (4): Хеброс 20, ЦСКА 19, Армеец 18, Електрон 10, Черпоков 8, Левски 4.5, 7. Черно море (Вн) 1.5 точки. Момчета (5): ЦСКА 61.5, Електрон (Сф) 39, Черпоков 29, Армеец (Сф) 25, ЦСКА2 16, Академик (Пд) 15.5, Хеброс2 12.5, Хеброс 12. Следват: Локо (Рс), Левски, Созопол, Академик (Сф), Тракия, Армеец2, Академик (Пд)-2, Левски-2 и 17. Тракия-2. Момичета (5): ЦСКА 34 т., Черпоков 30.5, Хеброс 27, Армеец 18.5, Електрон 18, ЦСКА2 7.5, Левски 4, Черпоков2 - 1.5 т.
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