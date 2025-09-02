ИЗПРАТИ НОВИНА
Тракия (Пловдив) е новият шампион на България по кану-каяк за мъже и жени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:30Коментари (0)0
Спортен клуб по кану-каяк "Тракия“ (Пловдив) е новият шампион на България по кану-каяк за мъже и жени! В периода от 29 до 31 август на гребния канал в Пловдив се проведе Държавният индивидуален шампионат по кану-каяк за мъже и жени, който събра най-добрите клубове от цялата страна.

С изключително представяне и висока спортна форма, Спортен клуб "Тракия“ завоюва титлата шампион на България! Състезателите на клуба доминираха в редица дисциплини, като спечелиха най-висок брой точки в крайното класиране - 3041,4 т.

Втори останаха гребците на Бдин 77 (Видин) с 2204,4 точки, а трети се наредиха състезателите на Бриз - Черно море с 2176 т.

Този успех затвърждава водещото място на СК "Тракия“ в българския кану-каяк и доказва високото ниво на подготовка, мотивация и отдаденост от страна на състезателите и треньорския щаб - Нина Мекерешка, Елисавета Караджова, Петко Търкаланов, Димитър Генов и Васил Аргиров.

Изявление на треньорския щаб:

"Изключително горди сме с нашите състезатели. Те показаха не само спортен хъс, но и характер, отговорност и екипен дух. Благодарим на всички, които са част от този успех – спортисти, треньори, родители, спонсори и поддръжници.“
Още по темата: общо новини по темата: 109
