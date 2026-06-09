Ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще осъществи съвсем скоро първия официален входящ трансфер за новия сезон, научи Plovdiv24.bg. Жълто-черните ще привлекат десния бек Богдан Костов, който през миналия сезон игра в Добружда.

Бранителят използва личния си профил в Инстаграм, за да се сбогува с доскорошния си клуб и съотборници.

Той публикува колаж от няколко снимки от престоя си на стадион "Дружба" и написа следното: "Благодаря за всички моменти заедно", като към това тагна ПФК Добруджа.

Plovdiv24.bg информира читателите си още в началото на април, че младият бранител ще заеме мястото в Ботев на напусналия втори капитан Николай Минков.

"Жълто-черните" ще стартират лятната си подготовка в четвъртък (11.06).

Първото занимание ще започне в 18:30 часа и ще се проведе на базата в "Коматево". Тренировката ще бъде открита за феновете и представителите на медиите, уточниха от ПФК Ботев.