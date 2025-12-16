ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (21)
Силно представяне на СКЛА Локомотив в турнира "Атлетиката търси талант"
Автор: Стойчо Генов 16:34
©
виж галерията
Младите състезатели на СКЛА Локомотив Пловдив се представиха доста силно в турнира "Атлетиката търси талант", който се проведе в столичната зала "Асикс Арена".

"Черно-белият" пловдивски клуб участваше с 65 деца.

Ето какви отличия спечелиха малките атлети на Локомотив:

Валери Терзийски 2012 - сребро на 60 м с препятстия, сребро на скок на дължина, злато в щафета 4х200

Дарина Кесякова 2012 - бронз на 60м ,сребро на 200 м, злато в щафета 4х200м

Николай Бояджян 2012 - сребро на 60 м, бронз на 200 м, злато в щафета 4х200 м

Димитър Димитров 2014 - сребро на 60 м

Щафета 4х200 смесена 2012/13 спечелена купа от ЛОКО 1: Дарина Кесякова, Валери Терзийски, Полина Кунева и Николай Бояджян

ЛОКО 2: сребърен медал за Любомир Русенов, Лъчезар Пеев, Ема Костадинова и Даяна Тодорова

Щафета 4х200 смесена 2014/15 ЛОКО 1 сребърен медал за: Айлин Йълмаз, Калоян Главен, Димитър Димитров и Габриела Илиева

ЛОКО 2: бронзов медал за Инес Милева, Тодор Николов, Георги Стоянов, Габриела Станиславова
 Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората
 Собственикът, треньорът и двама футболисти на Спартак уважиха коледен банкет на феновете
 Само 3 крачки до 11-а Купа на България за Марица! Първата е срещу Миньор
 46 състезатели и 3 отбора са номинирани за "Спортист на Пловдив за 2025 г."
 Успешно представяне на СУ "Св. Патриарх Евтимий" в националните ученически игри
