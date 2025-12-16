|Младите състезатели на СКЛА Локомотив Пловдив се представиха доста силно в турнира "Атлетиката търси талант", който се проведе в столичната зала "Асикс Арена".
"Черно-белият" пловдивски клуб участваше с 65 деца.
Ето какви отличия спечелиха малките атлети на Локомотив:
Валери Терзийски 2012 - сребро на 60 м с препятстия, сребро на скок на дължина, злато в щафета 4х200
Дарина Кесякова 2012 - бронз на 60м ,сребро на 200 м, злато в щафета 4х200м
Николай Бояджян 2012 - сребро на 60 м, бронз на 200 м, злато в щафета 4х200 м
Димитър Димитров 2014 - сребро на 60 м
Щафета 4х200 смесена 2012/13 спечелена купа от ЛОКО 1: Дарина Кесякова, Валери Терзийски, Полина Кунева и Николай Бояджян
ЛОКО 2: сребърен медал за Любомир Русенов, Лъчезар Пеев, Ема Костадинова и Даяна Тодорова
Щафета 4х200 смесена 2014/15 ЛОКО 1 сребърен медал за: Айлин Йълмаз, Калоян Главен, Димитър Димитров и Габриела Илиева
ЛОКО 2: бронзов медал за Инес Милева, Тодор Николов, Георги Стоянов, Габриела Станиславова