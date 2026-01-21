Триумф на Пламена Миткова и Радина Величкова в Пловдив, личен рекорд за Саръбоюков

© Най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете Божидар Саръбоюков подобри личния си рекорд на закрито и завърши на първа позиция в дисциплината във второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала "Локомотив“ в Пловдив.



В дебютния си старт през сезона Саръбоюков, който е европейски шампион на закрито от Апелдоорн 2025, скочи 8.26 метра от четвъртия си опит, с което си гарантира победата. С постижението той покри и норматив за участие на Световното първенство в зала в Полша през март.



Втори остана Христо Арбалиев, а трети се нареди Николай Тодоров.



В същата дисциплина при дамите финалът предложи равностойна битка за първото място между пловдивчанките Пламена Миткова и Сияна Бръмбарова. Състезателката на Локомотив Пловдив и атлетка номер 1 на България за последните 3 години - Пламена Миткова, изпревари 17-годишната си съгражданка само с един сантиметър и завърши с резултат от 6.21 метра. Третият най-добър опит бе за Пламена Чакърова.



В спринта на 60 метра при мъжете победител стана Никола Караманолов с време от 6.74 секунди, докато при жените най-бърза бе Спортист №1 на Пловдив за 2024 година Радина Величкова, която спря хронометъра на 7.43 секунди.



В бягането на 60 метра с препятствия при дамите триумфира друга пловдивчанка - Ива Деливерска.