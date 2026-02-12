© Атлетка номер 1 на България за последните 4 години - Пламена Миткова, подобри личния си рекорд за сезона в дисциплината дълъг скок. Това стана по време на международен турнир по лека атлетика в сръбската столица в Белград.



Пловдивчанката постигна 6.44 метра, но въпреки това остана четвърта в крайното класиране.



Победителка с 6.61 метра стана представителката на домакините от Сърбия Милица Гардашевич.



"Не е най-доброто, но все пак 6,44", написа Пламена Миткова в личния си профил в Инстаграм.



Гледайте в прикаченото видео скока на пловдивчанката в Белград!



