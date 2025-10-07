ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (15)
Чудесно представяне на млади лекоатлети на Локомотив в турнир "Берое"
Автор: Стойчо Генов 13:45Коментари (0)145
©
виж галерията
Чудесно представяне на млади състезатели на СКЛА Локомотив Пловдив в лекоатлетическия турнир "Берое", който се проведе в Стара Загора. Възпитаниците на треньора Златозар Атанасов спечелиха общо 12 медала.

Ето кои заслужиха отличията:

Лъчезар Пеев - 2013 - злато на 100м и злато на скок дължина

Петър Иванов - 2011 злато на скок дължина и сребро на 100м

Дарина Кесякова - 2012 злато на 100м

Цветелина Шейретова - 2012 сребро на скок дължина и бронз на 100м

Димитър Димитров - 2014 сребро на 100м и бронз на 400м

Андреан Ришев - 2013 сребро на скок дължина

Георги Стоянов - 2014 бронз на скок дължина

Хари Блядков - бронз на скок дължина

"Браво на всички деца", похвалиха своите възпитаници от СКЛА Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 173
04.10.2025
02.10.2025
16.09.2025
15.09.2025
02.09.2025
27.08.2025
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Треньор в Първа лига хвърли оставка, но последва реакция на ръководството
 Манол Георгиев: Не е вярно твърдението на ФК Раковски, че техен футболист влезе в болница заради лошия терен
 Асеновец привлече Адел
 Шампион по бокс открива нова зала в Пловдив
 С неизчерпаема енергия и любов към играта, Мила ще преследва нов златен дубъл с Марица
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: