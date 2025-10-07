© виж галерията Чудесно представяне на млади състезатели на СКЛА Локомотив Пловдив в лекоатлетическия турнир "Берое", който се проведе в Стара Загора. Възпитаниците на треньора Златозар Атанасов спечелиха общо 12 медала.



Ето кои заслужиха отличията:



Лъчезар Пеев - 2013 - злато на 100м и злато на скок дължина



Петър Иванов - 2011 злато на скок дължина и сребро на 100м



Дарина Кесякова - 2012 злато на 100м



Цветелина Шейретова - 2012 сребро на скок дължина и бронз на 100м



Димитър Димитров - 2014 сребро на 100м и бронз на 400м



Андреан Ришев - 2013 сребро на скок дължина



Георги Стоянов - 2014 бронз на скок дължина



Хари Блядков - бронз на скок дължина



"Браво на всички деца", похвалиха своите възпитаници от СКЛА Локомотив Пловдив.