Българските лекоатлети се представиха отлично по време на 34-ото Балканско първенство за ветерани, което се проведе в хърватския град Вараждин.



В надпреварата участваха над 650 състезатели, като българският тим включваше 99 атлети.



Нашите спечелиха 129 медала - 58 златни, 49 сребърни и 32 бронзови. Така България се нареди на четвърто място в крайното подреждане по отбичия. Първи станаха домакините от Хърватия, следвани от Словения и Гърция.



Със сериозен принос за нашия успех бяха ветераните от варненския клуб ЛСКВ Атлетик 2002. Те имаха 25 представители, които заслужиха 26 медала - 11 златни, 9 сребърни и 6 бронзови.