Спортните новини: Днес (8) | Вчера (21)
Отлично представяне на България в балканското първенство по лека атлетика за ветерани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:39Коментари (0)102
Българските лекоатлети се представиха отлично по време на 34-ото Балканско първенство за ветерани, което се проведе в хърватския град Вараждин.

В надпреварата участваха над 650 състезатели, като българският тим включваше 99 атлети.

Нашите спечелиха 129 медала - 58 златни, 49 сребърни и 32 бронзови. Така България се нареди на четвърто място в крайното подреждане по отбичия. Първи станаха домакините от Хърватия, следвани от Словения и Гърция.

Със сериозен принос за нашия успех бяха ветераните от варненския клуб ЛСКВ Атлетик 2002. Те имаха 25 представители, които заслужиха 26 медала - 11 златни, 9 сребърни и 6 бронзови.
