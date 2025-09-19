ИЗПРАТИ НОВИНА
Много силен мач за 18-годишната пловдивчанка Елизара Янева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:37Коментари (0)222
Пловдивчанката Елизара Янева изигра много силен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК "Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 втората в схемата и №264 в световната ранглиста за жени Анастасия Соболева (Украйна).

Нашето момиче изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели 12 от следващите 14 гейма.

В изцяло български полуфинал Янева ще играе срещу Лидия Енчева, която победи на четвъртфиналите с 2:6, 7:6(3), 6:0 №388 в световната ранглиста Джорджия Крачун (Румъния). Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" показа страхотен характер и успя да обърне резултата от 2:5 във втория сет.
