Спортните новини: Днес (11) | Вчера (16)
Зам.-министър връчи плакет на управителя на най-новия тенис комплекс в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 18:20Коментари (0)450
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Заместник-министърът на спорта Димитър Георгиев връчи днес поздравителен плакет на Серафим Грозев - управител на най-новия тенис комплекс в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Тенис клуб "Макс Про" (Пловдив) е създаден през 2020 година от националния треньор Серафим Грозев и група любители на тениса. Сега Грозев е главен треньор и управител на комплекса, който се намира до Гребната база и съдържа 7 клей корта, 3 хард корта, 2 падел игрища на открито и 1 пикълбол игрище.

"На Тенис клуб "Макс Про - 2020" с благодарност за инвестициите в спортна инфраструктура", пише на плакета, подписан от спортния министър Иван Пешев и зам.-министъра Димитър Георгиев.

"Поздравявам ви за инвестициите, които правите за спорта в Пловдив и за усилията, които полагате в обучението и развитието на млади таланти. Пожелавам ви още успехи в бъдеще", заяви Димитър Георгиев.

Пловдивският клуб се гордее с редица свои възпитаници, сред които са Елизара Янева и Адрияно Дженев - достигали до Топ 15 в световната ранглиста за юноши и девойки до 18 години.

Освен това ТК "Макс Про - 2020" обнови напълно общинската база, която стопанисва, изграждайки специален фитнес, съобразен с нуждите на състезателите по тенис, съблекални и административно помещение.

Официалното откриване на новия тенис комплекс ще се състои утре (20 септември) от 12:00 часа.
19.09.2025
19.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
16.09.2025
