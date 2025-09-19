|
|Зам.-министър връчи плакет на управителя на най-новия тенис комплекс в Пловдив
|Заместник-министърът на спорта Димитър Георгиев връчи днес поздравителен плакет на Серафим Грозев - управител на най-новия тенис комплекс в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Тенис клуб "Макс Про" (Пловдив) е създаден през 2020 година от националния треньор Серафим Грозев и група любители на тениса. Сега Грозев е главен треньор и управител на комплекса, който се намира до Гребната база и съдържа 7 клей корта, 3 хард корта, 2 падел игрища на открито и 1 пикълбол игрище.
"На Тенис клуб "Макс Про - 2020" с благодарност за инвестициите в спортна инфраструктура", пише на плакета, подписан от спортния министър Иван Пешев и зам.-министъра Димитър Георгиев.
"Поздравявам ви за инвестициите, които правите за спорта в Пловдив и за усилията, които полагате в обучението и развитието на млади таланти. Пожелавам ви още успехи в бъдеще", заяви Димитър Георгиев.
Пловдивският клуб се гордее с редица свои възпитаници, сред които са Елизара Янева и Адрияно Дженев - достигали до Топ 15 в световната ранглиста за юноши и девойки до 18 години.
Освен това ТК "Макс Про - 2020" обнови напълно общинската база, която стопанисва, изграждайки специален фитнес, съобразен с нуждите на състезателите по тенис, съблекални и административно помещение.
Официалното откриване на новия тенис комплекс ще се състои утре (20 септември) от 12:00 часа.
