Ясни са четвъртфиналистите на държавното първенство по тенис в Пловдив

© БФТ Вече станаха ясни четвъртфиналистите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 14 години в Пловдив. Надпреварата се организира от Българската федерация по тенис и ТК "Пловдив 1981". Състезанието се провежда на кортовете в зала "Атаро Клима".



За четвъртфиналите при юношите се класираха първите шест поставени.



Резултати, юноши, осминафинали:



№1 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Никола Маринов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 6-3, 6-4



№8 Христиан Биджев (ТК "Диана", гр.София) – Константин Лечев (ТК "Диана", гр.София) 7-6(2), 6-1



№3 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Калоян Георгиев (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6-4, 6-0



№6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – Денис Йончев (ТК "Малееви", гр.София) 6-2, 6-0



Виктор Киров (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №7 Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 2-6, 6-4, 6-4



№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Робен Гавани (ТК "МГ Спорт", София) 7-6(6), 6-3



№5 Димитър Чилов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6-3, 6-4



№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Мартин Павлов (ТК "Славия Бомел 9", гр.София) 6-0, 6-1



Жребий за четвъртфиналите при юношите:



№1 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – №8 Христиан Биджев (ТК "Диана", гр.София)



№3 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – №6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград)



№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Виктор Киров (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)



№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №5 Димитър Чилов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)



Без изненади преминаха мачовете от осминафиналите при девойките.



Резултати, девойки, осминафинали:



№1 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) – Андреа Иванова (ТК "Славия Бомел 9", гр.София) 6-2, 6-2



№5 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен) – Натали Добрева (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 6-1, 6-1



№4 Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6-3, 6-3



№8 Лидия Енчева (ТК "Силистра", гр.Силистра) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 6-3, 6-4



№7 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6-0, 6-2



№3 Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) – Каталина Петрова (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 6-4, 6-1



№6 Венета Генчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мира Василева (ТК "Малееви", гр.София) 3-6, 6-3, 6-1



№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Габриела Стоянова (ТК "15:40", гр.София) 6-0, 6-0



Жребий за четвъртфиналите при девойките:



№1 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) – №5 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен)



№4 Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – №8 Лидия Енчева (ТК "Силистра", гр.Силистра)



№7 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – №3 Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив)



№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – №6 Венета Генчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)



Домакините от ТК "Пловдив 1981" и зала "Атаро Клима" в Пловдив са предоставили великолепни условия за провеждане на първенството. Температурата в залата е 20 градуса по време на всичките срещи. Освен това всичките мачове може се наблюдават на живо в канала на YouTube с адрес Тенис Атаро Клима. Там на живо се следят и резултатите от мачовете. Също така зрителите и тенисистите могат да набюдават срещите и във фоайето на залата.



Програма:



11.12.2019 - 1/4 финали единично, 1/2-финали двойки



12.12.2019 - 1/2 финали единично, финали двойки



13.12.2019 - финали единично