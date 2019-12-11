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Ясни са четвъртфиналистите на държавното първенство по тенис в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 11:47 / 11.12.2019Коментари (0)220
© БФТ
Вече станаха ясни четвъртфиналистите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 14 години в Пловдив. Надпреварата се организира от Българската федерация по тенис и ТК "Пловдив 1981". Състезанието се провежда на кортовете в зала "Атаро Клима". 

За четвъртфиналите при юношите се класираха първите шест поставени.

Резултати, юноши, осминафинали:

№1 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Никола Маринов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 6-3, 6-4

№8 Христиан Биджев (ТК "Диана", гр.София) – Константин Лечев (ТК "Диана", гр.София) 7-6(2), 6-1

№3 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Калоян Георгиев (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6-4, 6-0

№6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – Денис Йончев (ТК "Малееви", гр.София) 6-2, 6-0

Виктор Киров (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №7 Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 2-6, 6-4, 6-4

№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Робен Гавани (ТК "МГ Спорт", София) 7-6(6), 6-3

№5 Димитър Чилов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6-3, 6-4

№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Мартин Павлов (ТК "Славия Бомел 9", гр.София) 6-0, 6-1

Жребий за четвъртфиналите при юношите:

№1 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – №8 Христиан Биджев (ТК "Диана", гр.София)

№3 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – №6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград)

№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Виктор Киров (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №5 Димитър Чилов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)

Без изненади преминаха мачовете от осминафиналите при девойките.

Резултати, девойки, осминафинали:

№1 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) – Андреа Иванова (ТК "Славия Бомел 9", гр.София) 6-2, 6-2

№5 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен) – Натали Добрева (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 6-1, 6-1

№4 Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6-3, 6-3

№8 Лидия Енчева (ТК "Силистра", гр.Силистра) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 6-3, 6-4

№7 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6-0, 6-2

№3 Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) – Каталина Петрова (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 6-4, 6-1

№6 Венета Генчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Мира Василева (ТК "Малееви", гр.София) 3-6, 6-3, 6-1

№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Габриела Стоянова (ТК "15:40", гр.София) 6-0, 6-0

Жребий за четвъртфиналите при девойките:

№1 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) – №5 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен)

№4 Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – №8 Лидия Енчева (ТК "Силистра", гр.Силистра)

№7 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – №3 Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив)

№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – №6 Венета Генчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Домакините от ТК "Пловдив 1981" и зала "Атаро Клима" в Пловдив са предоставили великолепни условия за провеждане на първенството. Температурата в залата е 20 градуса по време на всичките срещи. Освен това всичките мачове може се наблюдават на живо в канала на YouTube с адрес Тенис Атаро Клима. Там на живо се следят и резултатите от мачовете. Също така зрителите и тенисистите могат да набюдават срещите и във фоайето на залата.

Програма:

11.12.2019 - 1/4 финали единично, 1/2-финали двойки

12.12.2019 - 1/2 финали единично, финали двойки

13.12.2019 - финали единично
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