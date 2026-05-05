Страхотен успех за пловдивския тенис! 19-годишната ни надежда Елизара Янева постигна дебютната си победа в турнири от най-високото ниво при жените - WTA. Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Истанбул (Турция), който е с награден фонд 115 хиляди долара.

Нашето момиче победи убедително с 6:4, 6:1 представителката на домакините Айла Аксу. Срещата продължи час и 16 минути. С този успех Янева се реваншира за поражението си от Аксу във финала на турнир в Португалия на 1 февруари. През тази седмица пловдивчанката заема 224-то място в световната ранглиста.

Тя пропусна на два пъти пробив аванс до 3:3, но направи нов, за да поведе с 4:3. При 5:4 Елизара Янева сервира за спечелване на сета и с убедителен гейм на нула затвори първата част с 6:4 в своя полза. Националката доминира тотално във втората част и след като спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1, триумфира в мача.

Във втория кръг Янева ще играе срещу 25-годишната французойка Алис Тюбело, която е №256 в световната ранглиста.