Спортните новини: Днес (8) | Вчера (17)
Браво! Кузманов преодоля квалификациите в много силен турнир в Бахрейн
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:54
Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, преодоля квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн. Надпреварата е с награден фонд от 225 000 щатски долара.

Във втория предварителен кръг рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" преодоля съпротивата на Сергей Фомин (Узбекистан) с 1:6, 6:3, 6:1 за малко над два часа игра.

Димитър Кузманов отстъпи в първия сет след три пробива на съперника, но коренно промени играта си в остатъка от мача. Във втората част 32-годишният пловдивчанин проби при 1:1, но веднага загуби следващото си подаване и реализира нов брейк чак при 3:3, а при 5:3 в своя полза спечели сета при сервис на противника.

В решаващия трети сет Мико реализира два пробива, а при 5:1 се нуждаеше от четири мачбола, за да излезе печеливш в срещата.
Статистика: