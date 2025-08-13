Пловдивчаните Атанас Рогачев и Рая Карабова станаха шампиони на турнир в София

© Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) и Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) спечелиха титлата на двойки при юношите на Държавен турнир по тенис до 14 г. в София. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Дема".



Във финала на двойки при юношите Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) и Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) победиха с 6:4, 3:6, 10-5 Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) и Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич).



Вчера във финала на двойки при девойките Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) и Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) победиха с 6:4, 6:2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).



Станаха ясни и финалистите на сингъл.



За титлата при юношите ще играят Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) срещу Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич), а при девойките Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) срещу Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София).



Юноши, ¼-финали:



Емил Алексиев (ТК "Дема", гр.София) – Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) 3:6, 7:6(8), 7:6(1)



Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) – Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:0, 6:3



Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) – Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) 6:3, 6:3



Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Андрей Илев (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:2, 6:2



Юноши, ½-финали:



Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) – Емил Алексиев (ТК "Дема", гр.София) 6:0, 6:2



Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) – Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) 6:0, 4:6, 6:4



Девойки, ¼-финали:



Дария Матвеева (ТК "Некст Джен", гр.София) – Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян) 2:6, 6:3, 6:2



Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:0,6:3



Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:1, 6:2



Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Грейс Георгиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:4, 6:2



Девойки, ½-финали:



Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Дария Матвеева (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:4, 6:3



Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София) 6:4, 7:6(6)