Страхотен успех за 18-годишна пловдивчанка! Трета титла и скок с 200 места в ранглистата

© Пловдивчанката Елизара Янева спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се проведе при отлични условия на базата на ТК "Фаворит" и бе с награден фонд 40 хиляди долара.



Това е пореден огромен успех за българския тенис в рамките само на две седмици.



Първо Иван Иванов и Александър Василев играха исторически български финал при юношите на US Open. През миналата седмица България пък победи Финландия в Пловдив и за първи път в историята ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство.



18-годишната Елизара Янева победи със страхотна игра във финала поставената под №3 в схемата Селена Яничиевич (Франция) със 7:5, 6:3. Двубоят продължи час и 45 минути.



Това е трета титла за Елизара Янева на сингъл за жени. Преди това пловдивчанката спечели два поредни трофея през февруари на турнири в Манакор (Испания). С този успех Янева спечели 50 точки за световната ранглиста за жени, като ще се изкачи с почти 200 позиции нагоре.



Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата. Във втората част пловдивчанкатъ доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината й достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.