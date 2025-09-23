ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (6)
Страхотен успех за 18-годишна пловдивчанка! Трета титла и скок с 200 места в ранглистата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:29Коментари (0)322
©
Пловдивчанката Елизара Янева спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се проведе при отлични условия на базата на ТК "Фаворит" и бе с награден фонд 40 хиляди долара.

Това е пореден огромен успех за българския тенис в рамките само на две седмици.

Първо Иван Иванов и Александър Василев играха исторически български финал при юношите на US Open. През миналата седмица България пък победи Финландия в Пловдив и за първи път в историята ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство.

18-годишната Елизара Янева победи със страхотна игра във финала поставената под №3 в схемата Селена Яничиевич (Франция) със 7:5, 6:3. Двубоят продължи час и 45 минути.

Това е трета титла за Елизара Янева на сингъл за жени. Преди това пловдивчанката спечели два поредни трофея през февруари на турнири в Манакор (Испания). С този успех Янева спечели 50 точки за световната ранглиста за жени, като ще се изкачи с почти 200 позиции нагоре. 

Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата. Във втората част пловдивчанкатъ доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината й достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.
Още по темата: общо новини по темата: 831
19.09.2025
19.09.2025
19.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
предишна страница [ 1/139 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Баскетболният Локомотив разгроми Левски в София, треньорът с призив към феновете
 Стефка Костадинова: Мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си! Има съмнения в честността на избора
 Пловдивчанин, тръгнал в големия футбол от Ботев, празнува днес
 Юношите на Локо и Ботев си размениха по една победа на "Лаута"
 Двама от контузените в Локо готови за Левски, Димитър Илиев тренира отделно
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: