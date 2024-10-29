Много интересни мачове от Държавното отборно първенство за мъже и жени в Пловдив

© На кортовете на ТК "Локомотив " до градския стадион "Пловдив" започнаха мачовете от основните схеми на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и жени. Надпреварата от календара на БФТенис е с награден фонд от 10 хиляди лева.



Мъже, 1/16-финали:



№1 ТК "Черно море Елит" 2, гр.Варна – ТК "Супер Спорт" 2, гр.Варна 2:0



ТК "Кристи" 2, гр.Дряново – ТК "Академия Йорданови" 1, гр. София 2:0



№9 ТК "Тракия" 1, гр.Пловдив – ТК "Асеновград" 1, гр.Асеновград



№6 ТК "НСА" 1, гр. София – ТК "Албена" 2, гр.Пловдив 2:0



№4 ТК "Локомотив 1929" 1, София – ТК "Некст Про" 2, Пловдив 2:0



ТК "Фаворит" 1, гр.Пазарджик – ТК "Авеню" 1, гр.Бургас 2:1



№11 ТК "Левски" 1, гр.София – ТК "Пловдив" 1981 1, гр.Пловдив 2:0



ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен – №8 ТК "Дипломат" 1, гр.София 2:0



№5 ТК "Некст Про" 1, Пловдив – ТК "Плевен 90" 2, гр.Плевен 2:0



ТК "15:40" 1, гр.София – №10 ТК "Левски" 2, гр.София 2:0



ТК "Пловдив 1981" 2, гр.Пловдив – ТК "Албена" 1, гр.Пловдив 2:0



№3 ТК "НСА" 2 – ТК "Егалите" 1, гр.Несебър 2:0



№7 ТК "Кристи" 1, гр.Дряново – ТК "Дема" 3, гр.София 2:1



№12 ТК "Диана" 1, гр.София – ТК "ДИМ Тийм" 1, Пловдив 2:1



ТК "Локомотив" 1, гр.Пловдив – ТК "Изида" 2, гр.Добрич 2:0



ТК "Локо 98" 1, гр.Пловдив – ТК "Хасково 2015 2, гр.Хасково 2:0



Мъже, 1/8-финали:



№1 ТК "Черно море Елит" 2, гр.Варна – ТК "Кристи" 2, гр.Дряново



№6 ТК "НСА" 1, гр. София – №9 ТК "Тракия" 1, гр.Пловдив/ТК "Асеновград" 1, гр.Асеновград



№4 ТК "Локомотив 1929" 1, София – ТК "Фаворит" 1, гр.Пазарджик



№11 ТК "Левски" 1, гр.София – ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен



№5 ТК "Некст Про" 1, Пловдив – ТК "15:40" 1, гр.София



№3 ТК "НСА" 2 – ТК "Пловдив 1981" 2, гр.Пловдив



№7 ТК "Кристи" 1, гр.Дряново – №12 ТК "Диана" 1, гр.София



ТК "Локо 98" 1, гр.Пловдив – ТК "Локомотив" 1, гр.Пловдив



Жени, 1/16-финали:



№1 ТК "Дема" 1, гр.София – почива



ТК "Изида" 1, гр.Добрич – ТК "Хасково 2015" 1, гр.Хасково 2:1



ТК "Локомотив" 2, гр.Пловдив – ТК "Нова Загора" 1, гр.Нова Загора 2:0



ТК "Добротица" 1, гр. Добрич – почива



№4 ТК "Левски" 3, гр.София – почива



ТК "15:40" 2, гр.София – ТК "Черно море Елит" 1, гр.Варна 2:0



ТК "НСА" 2, гр.София – ТК "Фаворит" 2, гр.Пазарджик 2:1



№7 ТК "Локомотив 1929" 2, София – почива



№6 ТК "Дема" 2, гр.София – почива



ТК "Авеню" 2, гр.Бургас – ТК "Супер Спорт" 1, гр.Варна 2:0



ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен – ТК "Локо 98" 1, гр.Пловдив – утре



№3 ТК "Академия Йорданови" 1, София – почива



№5 ТК "НСА" 1, гр.София – почива



ТК "15:40" 3, гр.София – ТК "Свиленград" 1, гр.Свиленград 2:0



ТК "МГ Спорт" 1, София – ТК "Локомотив 1929" 3, София 2:0



№2 ТК "Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – почива



Жени, 1/8-финали:



№1 ТК "Дема" 1, гр.София – ТК "Изида" 1, гр.Добрич



ТК "Добротица" 1, гр. Добрич – ТК "Локомотив" 2, гр.Пловдив



№4 ТК "Левски" 3, гр.София – ТК "15:40" 2, гр.София



№7 ТК "Локомотив 1929" 2, София – ТК "НСА" 2, гр.София



№6 ТК "Дема" 2, гр.София – ТК "Авеню" 2, гр.Бургас



№3 ТК "Академия Йорданови" 1, София – ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен/ТК "Локо 98" 1, гр.Пловдив



№5 ТК "НСА" 1, гр.София – ТК "15:40" 3, гр.София



№2 ТК "Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – ТК "МГ Спорт" 1, София