ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (4)
Кузманов победи брата на Стефанос Циципас в силен турнир в Бахрейн
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:45Коментари (0)0
©
Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико започна с победа в квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в столицата на Бахрейн - Манама. Надпреварата е с награден фонд от 225 000 щатски долара. 

В двубой от първия предварителен кръг рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" надделя на гърка Петрос Циципас с 6:3, 7:5 за час и 27 минути игра.

Мико показа много добра игра в края и на двата сета срещу по-малкия брат на бившия номер 3 в света Стефанос Циципас. В първата част най-добрият наш тенисист след Григор Димитров реализира пробив за 5:3, който се оказа и единственият в сета.

Във втория сет 25-годишният Циципас водеше с 5:2 гейма, но пет последователни гейма в полза на Кузманов позволиха на пловдивчанина да стигне до победата.

За място в основната схема Димитър Кузманов ще игра със Сергей Фомин от Узбекистан, който победи участващия с "уайлд кард" Енрико Балдисери (Италия) с 6:1, 6:2.
Още по темата: общо новини по темата: 900
22.01.2026
22.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
19.01.2026
18.01.2026
предишна страница [ 1/150 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Севда Асенова: Имам спомени от всяко състезание, но най-щастлива бях през 2022 г.
 Спешна промяна в програмата на Локомотив в Турция
 Как протича един лагерен ден на Локомотив Пловдив в Белек
 Хандбалистките на Академик-ПУ отстъпиха при гостуването си на Етър в Дряново
 ВК Марица: Психологически сме готови! Публиката ни дава огромна мотивация!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: