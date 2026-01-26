Кузманов победи брата на Стефанос Циципас в силен турнир в Бахрейн

© Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико започна с победа в квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в столицата на Бахрейн - Манама. Надпреварата е с награден фонд от 225 000 щатски долара.



В двубой от първия предварителен кръг рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" надделя на гърка Петрос Циципас с 6:3, 7:5 за час и 27 минути игра.



Мико показа много добра игра в края и на двата сета срещу по-малкия брат на бившия номер 3 в света Стефанос Циципас. В първата част най-добрият наш тенисист след Григор Димитров реализира пробив за 5:3, който се оказа и единственият в сета.



Във втория сет 25-годишният Циципас водеше с 5:2 гейма, но пет последователни гейма в полза на Кузманов позволиха на пловдивчанина да стигне до победата.



За място в основната схема Димитър Кузманов ще игра със Сергей Фомин от Узбекистан, който победи участващия с "уайлд кард" Енрико Балдисери (Италия) с 6:1, 6:2.