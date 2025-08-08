ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (8)
Контузия спря Янаки Милев в Германия, има вероятност да пропусне турнира в София
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:30
©
Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Бон (Германия) с награден фонд 91 250 евро. 

За съжаление контузия попречи на Милев да вземе пълноценно участие в срещата и го принуди да се откаже при резултат 0:6, 0:3 срещу Тимофей Скатов (Казахстан).

Пловдивчанинът има разтежение на бедрото, което поставя под сериозен въпрос и участието му на турнирите от сериите "Чалънджър" в София.

Утре тенисистът на Локо-98 (Пловдив) ще премине медицински преглед, след който ще стане ясно дали ще може да играе на предстоящите два турнира на Българския национален тенис център в София.

Той получи "уайлд кард" от организаторите за първия турнир в София за участие в квалификациите. Пресявките на "ATP Challenger 50" надпреварата в София с награден фонд 54 хиляди евро започват в неделя.

Янаки Милев се представи страхотно на турнира в Бон, като постигна четири впечатляващи победи. Той постигна успехи над №105 в световната ранглиста Елмер Мьолер (Дания) и над Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от "Ролан Гарос".

За доброто си представяне на турнира Милев заработи 16 точки за световната ранглиста. Това беше първи четвъртфинал за Янаки на сингъл на турнири от сериите "Чалънджър".
