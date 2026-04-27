Иван Манделев (ТК "Свиленград", Свиленград) и Александра Чочкова (ТК "Локо 98", Пловдив) спечелиха първите места на регионалния турнир по тенис за момчета и момичета до 12 години в Пловдив. Надпреварата бе от календара на БФТенис и се проведе на кортовете на ТК "Локо 98" в спортен комплекс "Локомотив" в парк "Лаута".

Във финала при момчетата Иван Манделев победи представителя на домакините Никола Шопов (ТК "Локо 98", Пловдив) с 6:0. В мач за третото място Максим Мазнев (ТК "Локо 98", Пловдив) спечели срещу Анъл Мюмюн (ТК "Асеновград") с 6:4.

Във финала при момичетата Александра Чочкова (ТК "Локо 98", Пловдив) се наложи над Александра Манчева (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив) с 6:4. В мач за третото място Елена Манолова (ТК "Асеновград", Асеновград) победи Лилия Пампулова (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) с 6:1.