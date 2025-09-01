ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (7)
Синът на Цвети Пиронкова стана шампион на турнир в Асеновград
13:08
В рамките на два дни през уикенда ТК "Асеновград" в Асеновград беше домакин на Регионални турнири по тенис за момчета и момичета до 8 и 10-годишна възраст. Състезанията са от календара на Българска федерация по тенис.

Във финала при момчетата до 8 г. Александър Мирчев (ТК "Пиронкови", Пловдив) победи Георги Стоилов (ТК "Асеновград", Асеновград) с 4:1. Шампионът е син на легендарната ни тенисистка Цветана Пиронкова.

В мач за третото място Филип Митев (ТК "Авеню", Бургас) се наложи над Владимир Христов (ТК "Авеню", гр.Бургас) с 4:1.

Във финала при момичетата до 8 г. Моника Банова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) спечели срещу Елизавета Марфина (ТК "Авеню", гр.Бургас) с 4:1. В мач за третото място Нора Хаджийска (ТК "Кристи", гр.Дряново) победи Деница Евстатиева (ТК "Дема", гр.София) с 4:2.

Във финала при момчетата до 10 г. Иван Иванов (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив) победи Симеон Костов (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив) с 4:2. В мач за третото място Христо Праматаров (ТК "Асеновград", Асеновград) се наложи над Лазар Николов (ТК "Албена", гр.Пловдив) с 4:0.

Във финала при момичетата до 10 г. Тиана Иванова (ТК "Про спорт", гр.София) спечели срещу Ая Лепоева (ТК "Люлин 6", гр.София) с 4:2. В мач за третото място Ивайла Карадаева (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) победи Ния Събева (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) с 4:2.
