Изпълнителният директор на тенис клуб Локомотив (Пловдив) е рожденик днес
Днес, 24 февруари, своя рожден ден празнува Георги Чочев - изпълнителен директор на тенис клуб "Локомотив" (Пловдив). Чочев, който е и вицепрезидент на Българската федерация по тенис, навършва 40 години.

Той е дългогодишен капитан на националните отбори при подрастващите в различни възрасти и отдаден професионалист, посветил усилията си на развитието на българския тенис.

През годините Георги Чочев е организирал редица престижни турнири от календара на БФ Тенис, Тенис Европа и ITF, допринасяйки за утвърждаването на България като домакин на значими международни състезания.

Управителният съвет на БФ Тенис отправя към Георги Чочев най-сърдечни и топли пожелания за крепко здраве, вдъхновение, енергия и още много бъдещи успехи – както в професионален, така и в личен план!
Статистика: