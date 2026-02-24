Изпълнителният директор на тенис клуб Локомотив (Пловдив) е рожденик днес

© Днес, 24 февруари, своя рожден ден празнува Георги Чочев - изпълнителен директор на тенис клуб "Локомотив" (Пловдив). Чочев, който е и вицепрезидент на Българската федерация по тенис, навършва 40 години.



Той е дългогодишен капитан на националните отбори при подрастващите в различни възрасти и отдаден професионалист, посветил усилията си на развитието на българския тенис.



През годините Георги Чочев е организирал редица престижни турнири от календара на БФ Тенис, Тенис Европа и ITF, допринасяйки за утвърждаването на България като домакин на значими международни състезания.



Управителният съвет на БФ Тенис отправя към Георги Чочев най-сърдечни и топли пожелания за крепко здраве, вдъхновение, енергия и още много бъдещи успехи – както в професионален, така и в личен план!